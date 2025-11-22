Fortaleza CEIF celebró su clasificación a cuadrangulares y dio pistas de su preparación para el 2026

Rueda de prensa de Stake y Fortaleza - Foto: Cortesía del equipo de prensa de Fortaleza CEIF el 21 de noviembre del 2025

Stake Colombia celebra el logro más importante en la historia reciente del club Fortaleza CEIF: su primera clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, tras una campaña sobresaliente que refleja la solidez del proyecto deportivo y el impacto del apoyo estratégico de la compañía.

Fortaleza cerró la fase regular con 35 puntos, siendo el único equipo invicto como local (7 victorias y 3 empates) y consolidando su crecimiento desde su último ascenso en 2023. El equipo vive su mejor momento futbolístico gracias a la claridad táctica del director técnico Sebastián Oliveros, un entrenador joven y de gran proyección, y al compromiso de un plantel que ha entendido plenamente la idea de juego.

“Como patrocinadores oficiales de Fortaleza CEIF, nos enorgullece enormemente ser parte de esta historia. El estilo único del equipo, su resistencia inquebrantable y la audacia para enfrentarse a los clubes más tradicionales son cualidades que en Stake compartimos. Este es el ‘ADN de guerrero’ que nos une”, destacó Diana Otálora, gerente de Stake Colombia. Entre los jugadores más destacados del 2025 se encuentran: Jordan García (arquero titular) y Emilio Aristizábal, figuras de la Selección Colombia Sub-20 que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Chile; junto a Yesid Díaz, Jonathan Marulanda, Sebastián Valencia, Ronaldo Pájaro —capitán formado en las inferiores—, Leonardo Pico y Andrés Ricaurte, claves en la campaña histórica.

La buena campaña de Fortaleza CEIF no solo se vivió entre el cuerpo técnico y los jugadores. El estilo disruptivo del Club Amix con el trabajo en conjunto con Stake Colombia llevó a los hinchas a vivir experiencias VIP inigualables, incluyendo acceso a camerinos, charlas con periodistas de élite y la emoción de patear un penalti en el estadio, demostrando que el fútbol es para todos.

Para el 2026, Fortaleza ha confirmado que “se renovará por un año más de contrato de los dos capitanes Ronaldo Pájaro y Leonardo Pico”. Esto reafirma la solidez del equipo y compromiso por continuar una mejor campaña para el 2026. El rendimiento del 2025 le abre al club la posibilidad de disputar su primer torneo internacional:

● Copa Libertadores, si obtiene el título de la Liga.

● Copa Sudamericana, por reclasificación