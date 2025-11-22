Exjugador de Millonarios aseguró que le mintieron en su contrato: “Es lo que más duro me ha dado en el fútbol”

El extremo Hansel Zapata, quien tuvo un paso destacado por Millonarios, tuvo una entrevista con el portal web Gol Caracol donde reveló detalles poco conocidos de su salida del equipo ‘Embajador’ y lo mucho que lo marcó.

El delantero que actualmente defiende la camiseta del Kazma SC de Kuwait, contó que desde la dirigencia de Millonarios le mintieron.

“A mí me dolió mucho salir de Millonarios, me cogió de sorpresa; en su momento a mí me dio duro. Yo sufrí mucho; la verdad, en el fútbol, yo creo que lo que más me ha dado duro ha sido eso. Me golpeó bastante fuerte porque creo queme dijeron como algunas mentiras. Cuando me informaron esto, no sé, no quedé del todo contento con la información que me dieron cuando pasó lo que pasó”, expresó el atacante de 30 años para el medio anteriormente mencionado.

Hansel Zapata señaló que tenía un contrato por tres años con el cuadro capitalino, incluso describió que tuvo una buena relación con Alberto Gamero cuando llegó. Es importante señalar que este extremo arribó a Millonarios en el 2019 cuando Pinto era técnico.

“Es que yo tenía tres años de contrato. Bueno, la verdad, no sé en su momento qué fue lo que sucedió. Las personas involucradas sabrán qué fue lo que pasó. Yo me estaba sintiendo muy bien, y eso que estaba empezando”, dijo Zapata quien agregó:

“Cuando llegó Alberto Gamero empecé a dar asistencias y empecé a hacer los goles, que eso era lo que él me pedía; él quería que yo fuera un jugador con gol y la verdad, yo ya me sentía que estaba en un crecimiento grande. Incluso, Gamero me estaba pidiendo para la Selección Colombia, que me veía muy buena proyección y yo creo que si hubiera seguido con Gamero, él me hubiera impulsado”.

De esta manera, el extremo contó para Gol Caracol que fue lo más difícil que le ha pasado en su carrera futbolítica.

“Cuando me pasó lo de Millonarios, yo me bajoneé un poco. Yo le decía a mi esposa que era lo que más duro me había dado a mí porque yo soñaba muchas cosas”, concluyó.

El jugador tras su paso por Millonarios volvió a Equidad, quien era dueño de sus derechos, luego continuó en Sheriff Tiraspol, Slaven Belupo Koprivnica, Aluminiun Arak FC y Al Nasr Sporting Club.