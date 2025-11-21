Rodrigo Ureña podría volver al FPC de la mano de Millonarios o de otro grande del país

Uno de los jugadores más importantes de Universitario de Deportes en Perú es el volante chileno Rodrigo Ureña, mismo que tuvo pasos importantes por América y Cali y Deportes Tolima, siendo querido por los hinchas y teniendo un rendimiento aceptable. Ahora, a sus 32 años, para los peruanos es un jugador prescindible y transferible, al que, según han dado a conocer algunos periodistas, solo lo dejan salir si el equipo que lo quiera paga su clausula de salida.

Desde Paraguay reportaron el fuerte interés que mostró Olimpia por sus servicios, a pesar de no ser un equipo con una economía aceptable, cosa que los llevó a desistir, por este y por la aparición de dos equipos colombianos que quieren contar con él para el 2026. Según reveló un periodista extranjero, Millonarios estaría avanzando por su fichaje, a la espera de que se tome la decisión de desembolsar el dinero por su pase o si ven más opciones en el mercado.

Aunque no da cifras, se entiende que la cifra no es baja para el contexto de equipos de nuestro país. Por otro lado, el mismo comunicador dio a conocer que hay otro grande del FPC que está interesado y que podría ofertar también por el jugador, dejando la decisión en sus manos y a la espera de que se defina si su deseo es retornar a nuestro país o buscar oportunidades en otros países donde también pueda brillar.