Kevin Mier fue acusado de incumplir un contrato de arrendamiento en México

Kevin Mier se encuentra viviendo uno de los momentos personales más difíciles de su carrera, comenzando por su grave lesión. Hace apenas unas semanas, sufrió una entrada criminal en el juego entre Cruz Azul y Pumas, donde Adalberto Carrasquilla le entró con los taches a la canilla y le generó una fractura de tibia que lo mantendrá lejos de las canchas por al menos 4 meses y que lo tiene en duda de perderse el mundial.

Ahora, a esto se le suma los líos legales a los que se estaría exponiendo el jugador, según se ha dado a conocer en las últimas horas, pues una mujer realizó una denuncia pública por el abandono de su propiedad, misma que estaba arrendada por el portero colombiano Kevin Mier, y que hace varias semanas se habría ido de allí sin cumplir con su contrato de arrendamiento, además de dejar en ruinas la vivienda con varios daños materiales y la falta de elementos que hacían parte del hogar.

A través de un video compartido por el medio Esto en Línea, mismo que fue grabado por la propietaria del inmueble, se evidencia el deplorable estado del lugar, con serios daños en la piscina, estructurales, en las conexiones del hogar y hasta en los armarios, a los cuales les faltan partes de su estructura. Por otro lado, según esta persona, Mier se habría llevado electrodomésticos y elementos de la casa que ya estaban antes de que él la tomara en arriendo.

Presuntamente, la mujer no logró hacerle llegar la denuncia al portero, por lo que tuvo que dirigirse a la sede deportiva de Cruz Azul, elenco del colombiano, donde hizo la entrega de los papeles donde se manifiestan los daños y las peticiones de la dueña de esta casa, misma que elevó hasta la prensa la petición de que sea compensada por los daños.