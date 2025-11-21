Hincha japonesa del Bucaramanga contribuyó en video dedicado a burlarse de Santa Fe

Un video viral en redes sociales muestra a una hincha con rasgos asiáticos en el estadio Américo Montanini, alentando al Atlético Bucaramanga en la fecha 1 de cuadrangulares contra Independiente Santa Fe. Este encuentro, que se ha tornado bastante picante en los últimos meses desde la final jugada por ambas escuadras, se convirtió en una de las grandes atracciones para los hinchas de ambos clubes cada que se encuentran, y ahora más en esta instancia final, por lo que los fanáticos alrededor de esta mujer decidieron hacer un curioso video con ella burlándose del rival.

Se trata de una japonesa que tiene un novio bumangués e hincha del ‘Leopardo’, quien le pegó su amor por el FPC y por el equipo santandereano, asistiendo en repetidas ocasiones al recinto deportivo y convirtiéndose en una sensación para los demás asistentes. Por este motivo, se dio la grabación de un TikTok con el siguiente guion: “Primero que todo, póngase caucho, y segundo, Santa Fe. ¿Quién es papá de Santa Fe?... Bucaramanga“, siendo un viral que tomó fuerza entre ambas fanaticadas.

De hecho, este tipo de bromas han incrementado la rivalidad entre ambos y el deseo de ganarse entre sí, sobre todo en instancias finales, donde ya los ‘Leopardos′ pegaron primero y encararon de buena manera el arranque de su grupo a diferencia del rival. A la espera de las demás fechas, se espera con bastante expectativa el duelo de la última fecha entre ambos, nuevamente, donde podría darse una venganza ‘Cardenal’ o una confirmación más de la superioridad del Bucaramanga en el tiempo reciente.