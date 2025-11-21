Gerardo Bedoya se suma al libro de los ‘World Record Guinness’ por particular marca que batió siendo jugador

Uno de los jugadores más recordados de nuestro país es el exdefensor central de la Selección y de múltiples equipos, Gerardo Bedoya. Gracias a su carácter dentro de la cancha, se hizo bastante reconocido y pieza importante de cada institución por la que pasó aportando bastante solidez a la defensa y convirtiéndose en ídolo para muchos, a pesar de una de las marcas más grandes de su carrera, las tarjetas rojas.

Con 46 expulsiones, ha sido el jugador con mayor cantidad de cartulinas rojas en la historia del deporte, destronando al también colombiano, Eduardo Pimentel. Con esto, ya se había hecho bastante famoso a nivel internacional el caso de Bedoya, quien está en este ranking por encima de una figura mundial como Sergio Ramos, que es el español con más cartulinas de la historia, llegando incluso a oídos de los World Record Guinness.

En las últimas horas, el mismo futbolista compartió una foto en sus redes haciendo alusión a este reconocimiento pro su cantidad de tarjetas rojas, acompañado del texto: “Colombia, tu hijo tiene el título de Guinness World Records en tarjetas rojas de fútbol”. Además de esto, el exfutbolista le preguntó a sus seguidores si debería ir por su certificado para poder tenerlo en su poder, tras aparecer en la página de los GWR.

Aunque parece una marca bastante difícil de batir, constantemente surgen futbolistas con carácter similar al de Bedoya que acumulan bastantes en sus carreras, pero que, ante la negativa de los equipos a este tipo de conductas, poco a poco se hace casi imposible tener a un nuevo exponente de las cartulinas rojas en el fútbol.