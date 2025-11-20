Periodista aseguró que Dayro Moreno ya arregló con el equipo en el que jugará durante el 2026

Uno de los jugadores más importantes en la historia del Fútbol Profesional Colombiano ha sido el goleador Dayro Moreno. Con sus importantes pasos por clubes como Bucaramanga, Millonarios, Nacional u Once Caldas, mismos en los que anotó varios goles que sirvieron para alcanzar el récord que conserva y amplia constantemente, el del máximo goleador en la historia de nuestro país.

Ante esto, y su aporte para lo que fue el año aceptable para el Once Caldas, contando su primer semestre de liga en cuadrangulares y su posterior clasificación hasta cuartos de final en Copa Sudamericana, la directiva del elenco albo comenzó la gestión hace días de poder renovar su contrato sabiendo que aún no está en sus planes retirarse del profesionalismo, manteniendo a su máxima figura actual, quien además es hincha y un ídolo para miles de aficionados que claman por su continuidad.

Ante esto, el negocio parece estar cerrado, pues el periodista deportivo Pipe Sierra reveló que verbalmente su renovación estaría completamente pactada: "Exclusiva: Dayro Moreno (40) acordó verbalmente la renovación de su contrato con #OnceCaldas por un año más (hasta diciembre de 2026). En los próximos días esperan firmar la extensión de su vínculo“.

Ante esto, se espera que haya un comunicado oficial o pronunciamiento en los próximos días por parte del jugador, equipo o relacionados con esta importante continuidad que en principio promete asegurar una buena carga de anotaciones para el ‘blanco blanco’ en el 2026 y la venta de mercancía relacionada con el máximo anotador en la historia del Fútbol Colombiano.