Motoverse 2025: motos, música en vivo y leyendas del motociclismo

Motoverse 2025 regresa como el evento más importante de la moto-cultura a nivel global, reuniendo a riders, artistas, diseñadores y amantes de la aventura en una experiencia única que se vivirá del 21 al 23 de noviembre de 2025 en Goa, India. Este festival internacional promete tres días de alto voltaje con música en vivo, exhibiciones de motos custom, competencias deportivas, cine, arte y encuentros con leyendas del motociclismo.

Con el lema de comunidad, libertad y creatividad, el evento se consolida como el punto de encuentro definitivo para quienes viven la cultura motera más allá de las carreteras.

Un cartel musical de alto voltaje en Motoverse 2025

La música será uno de los pilares principales de esta edición. El festival contará con un formato de escenario dividido, diseñado para ofrecer experiencias sonoras diferenciadas:

Main Stage: energía pura

El escenario principal reunirá a grandes nombres de la escena musical, liderado por:

Hanumankind

The Yellow Diary

Parvaaz

Euphoria

Thaikkudam Bridge

Show especial de MIDIval Punditz ft. Kutle Khan y Karsh Kale

Además, Motoverse 2025 marcará el debut de un headliner internacional legendario de la música electrónica, cuyo anuncio oficial se realizará próximamente.

Hilltop Stage: el futuro de la música independiente

Un espacio más íntimo con artistas emergentes y propuestas frescas como:

Kavya Trehan

Adi & Dishaan

Dot & The Syllables

Raman Negi

Sudan

Arjun C

Motos custom, lanzamientos exclusivos y adrenalina en la pista

Motoverse 2025 reunirá lo mejor del ecosistema global de personalización y diseño de motocicletas. Entre los modelos más esperados se encuentran:

Flying Flea , la nueva marca de movilidad urbana.

, la nueva marca de movilidad urbana. Electric Himalayan Test Bed, un adelanto del futuro eléctrico del motociclismo.

El festival contará con exhibiciones de motos custom, carreras de dirt-track y campeonatos organizados por clubes y comunidades moteras, con un sistema de puntos que premiará la constancia, el espíritu artesanal y el trabajo colectivo.

MotoReel: historias de leyendas del motociclismo

El escenario MotoReel será nuevamente uno de los espacios más inspiradores del festival, con charlas, paneles y encuentros con figuras icónicas como:

Nick Sanders , quien ha dado la vuelta al mundo once veces en motocicleta.

, quien ha dado la vuelta al mundo once veces en motocicleta. Vanessa Ruck (The Girl on a Bike) , piloto de rally y aventurera.

, piloto de rally y aventurera. Arun Ramdas , mentor de riders con enfoque intergeneracional.

, mentor de riders con enfoque intergeneracional. Maral Yazarloo , diseñadora, artista y defensora de los derechos de las mujeres.

, diseñadora, artista y defensora de los derechos de las mujeres. Abhinav Bhatt, creador de una Himalayan 450 completamente personalizada.

Art of Motorcycling y Cine-Verse: cuando el motociclismo se convierte en arte

Motoverse 2025 será sede de la gran final de Art of Motorcycling, una iniciativa que celebra la creatividad en torno a las motos. Tras más de 30.000 participaciones de 12 países en su edición anterior, este año se suma Cine-Verse, un espacio donde los fans podrán crear su propia película soñada sobre el mundo del motociclismo.

Motohub: el nuevo punto de encuentro para riders

Este año debuta Motohub, una zona diseñada para fortalecer la conexión entre comunidades moteras. Este espacio incluirá:

Proyecciones de cine

Juegos interactivos

Zonas para fotografías

Espacios de descanso y conversación

También habrá beneficios especiales para registros grupales de crews y colectivos moteros, fomentando la participación global.

Un homenaje a la comunidad motera global

Fiel a su esencia, Motoverse 2025 reconocerá los hitos más importantes de su comunidad: largas distancias recorridas, clubes mejor vestidos, contribuciones de toda una vida al motociclismo y otros logros que celebran el orgullo colectivo y el espíritu de hermandad.