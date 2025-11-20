“Me dijeron algunas mentiras”, exjugador de Millonarios sobre su salida del equipo y el dolor que le causó

Millonarios ha sido equipo de muchos jugadores importantes de nuestro país que supieron brillar de distintas formas y resaltar en varias estadísticas. Uno de ellos fue el corto paso que tuvo el extremo Hansel Zapata en la institución, donde, a pesar de haber salido líder de asistencias y ser un atacante con bastante gol, a pedido del estratega. Eso sí, no fue retenido a pesar de que La Equidad estuvo dispuesta a negociar el traspaso para que el puntero mantuviera su nivel en el ‘Albiazul´.

Ante esto, el jugador sí recibió ofertas importantes de ligas bastante exóticas y, desde entonces, lleva 5 años dando vueltas por el mundo en busca de más continuidad, mantener su nivel y que ahora, a sus 30 años, pueda seguir teniendo protagonismo antes de retornar a nuestra nación. De hecho, en las últimas horas del futbolista dio una entrevista al Gol Caracol, donde los detalles sobre su salida del elenco bogotano tomaron pro sorpresa a todos:

"A mí me dolió mucho salir de Millonarios, me cogió de sorpresa; en su momento a mí me dio duro. Yo sufrí mucho; la verdad, en el fútbol, yo creo que lo que más me ha dado duro ha sido eso. Me golpeó bastante fuerte porque creo que me dijeron como algunas mentiras“, fueron las palabras que expresó el extremo cafetero en medio de una charla futbolera sobre su pasado.

Además, aseguró que tenía tres años más de contrato, pero que no tiene muy claro qué pasó o el porqué de su salida, teniendo en cuenta que él quería seguir y que su intención era seguir manteniendo su nivel en la institución donde quizá podría volver en un futuro en caso de que los dirigentes embajadores así lo decidan.