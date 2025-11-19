“Yo vine por obligación”, ‘Bolillo’ Gómez no tuvo tapujos en rueda de prensa tras dejar a El Salvador sin Mundial

Uno de los fracasos más grandes de todas las selecciones de CONCACAF que no accedieron a la Copa del mundo del 2026, a pesar de no tener a sus tres grandes contendientes en la disputa, fue el de El Salvador, mismo que es dirigido por Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez. A pesar del dolor que esto generó en la población del país centroamericano, el estratega es criticado por haber “celebrado” con los jugadores de Panamá su clasificación, mismos a los que en algún momento llegó a dirigir.

Asimismo, después de salir del terreno de juego, se dio una compleja rueda de prensa en la que las primeras palabras que utilizó el entrenador colombiano lo mantienen en el ojo del huracán, por lo que generó en los periodistas que se encontraban en la sala:

“Buenas noches, yo vine a la rueda de prensa porque es obligación, vine porque, primero, felicitar a los panameños, al país, por su selección, sus jugadores, su cuerpo técnico, van a su segundo mundial y les deseo lo mejor, harán mejor que en el 2018... Lo otro, excúsenme, pero no quiero hablar de la selección de Salvador, lo que vaya a hablar de El Salvador será internamente, perdónenme, pero no quiero hablar de la selección”, fueron las palabras del entrenador antes de levantarse de su silla y salir de la sala ante la mirada atónita de todos.

Para un sector de la prensa, estas actitudes y el irrespeto a la prensa amerita que el ‘Bolillo’ sea relegado de su cargo, sumándole el fracaso deportivo de un país que confiaba con tener su cupo en Estados Unidos, Canadá y México 2026.