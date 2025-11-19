Estos son los países con menos habitantes que han clasificado a una Copa del Mundo en toda la historia

La previa para la Copa del Mundo 2026 se siente desde ya, en especial con el cierre de todas las eliminatorias, sin contar los respectivos repechajes, donde hay varios elencos instalados que podrían dar la sorpresa y llegar a una cita mundialista por primera vez en su historia, o en su defecto, tener a equipos que nos han acostumbrado con su presencia en este tipo de torneos.

A lo largo de la historia, ha habido varias naciones que han logrado acceder a una Copa del Mundo y que han sorprendido por lo pequeño de sus territorios o por la corta población que, a comparación de otras como las grandes favoritas de cada edición, Brasil, Francia, Argentina, Alemania, etc.

Estas son las 5 selecciones con menos habitantes (al momento de participar) que han ido a una Copa del Mundo

Curazao

La selección perteneciente a la CONCACAF logró su cupo el paso 18 de noviembre tras quedar primera en su grupo y poder cumplir el sueño de 148.000 habitantes que esperaban poder vivir este momento y que, gracias a sus jugadores, se dio semejante gesta.

Islandia

Al momento de su primera participación en una Copa del Mundo en el año 2018, el país europeo contaba con 352.000 habitantes, siendo una de las grandes sorpresas en fase de grupos del Mundial de Rusia y cayendo en la misma zona de Argentina, misma a la que le pudieron sacar un recordado empate.

Cabo Verde

Otra de las sorpresas en el Mundial del 2026 será la participación de la selección africana Cabo Verde. Con apenas 525.000 habitantes, harán su debut en una cita de esta magnitud con un equipo que cuenta con un par de figuras importantes a nivel internacional.

Trinidad y Tobago

En el Mundial de Alemania 2006, una de las selecciones que nadie se esperaba en fase de grupos fue Trinidad y Tobago, que tras una histórica eliminatoria para el país de CONCACAF, logró su lugar siendo el país con menos habitantes de la historia en haber participado (hasta ese momento) en la competición con su 1′300.000 trinitenses.

Irlanda del Norte

En el año de su primera participación en una copa del Mundo, en Suecia de 1958, Irlanda del Norte contaba con apenas 1′400.000 habitantes, siendo una revelación en esta edición al alcanzar los cuartos de final.