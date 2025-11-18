Teo Gutiérrez sorprendió a todos con su predicción de la Selección Colombia para la Copa del Mundo

Uno de los jugadores más icónicos de nuestro país por su talento, su carisma y estilo dentro de los terrenos de juego es Teófilo Gutiérrez. El ídolo del Junior se ha convertido en un especialista en calentar partidos y competencias, además de generar controversia con cada cosa que dice o hace. En la última de ellas, dio declaraciones bastante optimistas sobre lo que cree que hará la Selección Colombia en la próxima Copa del Mundo.

En medio de una entrevista para el programa ‘Control Dirigido’, Teo aseguró que nuestra selección está para pelear el acceso a la gran final y hacer un papel sumamente relevante con respecto a los demás equipos, además de deshacerse en elogios con Luis Díaz, a quien incluso metió en la colada de los ganadores del próximo Balón de Oro, recordando el mal momento que atraviesa el Liverpool después de haberlo dejado ir.

“Yo veo la Selección Colombia peleando la final, tiene todos los argumentos. Luis Díaz es uno de los mejores jugadores del mundo y juega en uno de los mejores equipos del mundo, pagaron 75 millones de euros por él y se quedaron cortos”, fueron las palabras del crack del Junior de Barranquilla, quien dio estas declaraciones entre risas y demostró que sigue siendo uno de los fieles seguidores de la ‘Tricolor’.

Colombia jugaría amistosos contra las dos selecciones finalistas de la Copa del Mundo del 2018

La Selección Colombia comienza a armar lo que será su preparación para la Copa del Mundo en el primer semestre del 2026, donde se esperan rivales de mayor peso y ya se conocen dos nombres para la fecha FIFA de marzo, donde usualmente vemos clásicos entre países con equipos robustos que buscan medirse el aceite, en especial luego de conocer los grupos que se sortearán los primeros días de diciembre de este 2025.

En primer lugar, la ‘Tricolor’ jugaría contra Croacia en el primero de estos dos juegos. Según ha revelado el entrenador del equipo europeo, llevan bastantes semanas intentando cerrar este encuentro amistoso con los cafeteros en busca de rivales de peso sudamericanos para poder evaluar el estado de sus dirigidos y la preparación necesario para volver a tener una participación importante en un mundial, como lo hicieron en el 2018 llegando a la final y en el 2022 a semifinales.

Para el segundo, Francia sería la elegida, tal como sucedió antes del Mundial del 2018, donde ganó Colombia por 3 a 2 a la que fue después campeona del mundo. Según la prensa del país europeo, ya es un hecho que este encuentro se dará en territorio estadounidense, probando además uno de los estadios que estará entre las sedes del Mundial y siendo su segundo amistoso sudamericano, pues en la primera tanda jugarían contra Brasil en un verdadero partidazo.