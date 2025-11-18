Millonarios anunció el cese de actividades de sus jugadores y la fecha de retorno a la pretemporada

Millonarios fue uno de los equipos que cerró un mal año en este 2025 con la eliminación en la fase regular del segundo semestre, después de casi jugar la final en la primera liga del año y quedar eliminado tanto en Copa Sudamericana, como en Copa BetPlay de forma bastante trágica, desencadenando la furia de sus hinchas con protestas múltiples, siendo el lanzamiento de zapatos la más recordada en medio de la crisis de resultados.

Tras esto, Hernán Torres está al mando de la construcción de un plantel más competitivo de cara al 2026 y de tener la opción de trabajar un buen tiempo en su idea de juego y dar una identidad a un equipo que, desde el arranque de la segunda liga del año, parecía estar perdida trayendo múltiples derrotas y puntos perdidos que agravaron esta situación.

Eso sí, desde la institución se confirmó cuál será el calendario de vacaciones que tendrán los futbolistas, mismas que, según el comunicado oficial, comenzaron el pasado 15 de noviembre e irían hasta los últimos días de este mismo mes, arrancando pretemporada desde diciembre hasta casi febrero, donde arranque nuevamente la liga colombiana: “Millonarios F.C. informa que el Equipo Profesional Masculino salió el pasado fin de semana a un tiempo de vacaciones de fin de año y volverá a integrarse a final de este mes para los exámenes médicos de ingreso y el inicio de pretemporada“.