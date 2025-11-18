Bogotá se convierte en la cuna de los futuros campeones del voleibol

El voleibol bogotano sigue marcando la pauta en el desarrollo deportivo del país. Tras el éxito de la quinta edición de la Superliga de Voleibol —que reunió a 18 equipos en las ramas femenina y masculina y coronó a Power Arregoces y Karma Kuppa como campeones del año— la organización presenta ahora un formato innovador: el Superliga Fest, un festival que busca convertirse en la incubadora de los nuevos talentos de esta disciplina.

El evento se disputará entre el 6 y el 8 de diciembre y reunirá a deportistas en cuatro categorías:

Sub 13 (nacidos en 2012 en adelante)

(nacidos en 2012 en adelante) Sub 17 (nacidos en 2008 en adelante)

(nacidos en 2008 en adelante) Sub 21 (nacidos en 2004 en adelante)

(nacidos en 2004 en adelante) Mayores

Cada división contará con ramas femenina y masculina, y los partidos se jugarán en tres escenarios emblemáticos de la capital: el Centro Deportivo Fénix, el Campus de la Universidad Santo Tomás y el Campus del Colegio Gimnasio del Norte.

Un evento de alto nivel

Juan Sebastián Díaz, fundador y Director de Operaciones de la Superliga, destacó que el festival es “el complemento natural de la Superliga, articulando las categorías base y creando una verdadera incubadora de talento para el futuro del deporte”.

Por su parte, Andrés Galeano, Director Logístico, subrayó que se trata de “un formato competitivo de alto nivel, diseñado para visibilizar el talento emergente y fortalecer el ecosistema profesional del voleibol. Cada partido será una vitrina, cada jornada una celebración”.

El Superliga Fest contará con referentes del voleibol nacional como Helen Lozano, subcampeona de la Copa Panamericana con la Selección Colombia Femenina, y Pablo Tello, quien disputó el Mundial Sub 21 en China. Ellos serán las caras visibles de un evento que promete ser el punto de encuentro entre la élite y las nuevas generaciones.

Inscripciones y beneficios

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre a través de la página web supervolley.co. Posteriormente, entre el 1 y el 3 de diciembre, los equipos confirmados deberán registrar su nómina de jugadores, técnicos y staff.

Cada equipo inscrito recibirá dos kits oficiales del Superliga Fest y acceso a beneficios exclusivos: cobertura en medios, Media Day, clínicas con jugadores de la Superliga y espacios de socialización.

Con este festival, Bogotá reafirma su papel como epicentro del voleibol colombiano, proyectando a sus jóvenes talentos hacia escenarios nacionales e internacionales. El Superliga Fest no solo será un torneo, sino una celebración del deporte que sigue creciendo y conquistando corazones en la capital.