Insólito: árbitro pitó fin del primer tiempo cuando se debía repetir un penal

Una acción completamente insólita y sin explicación alguna se dio en el fútbol de Argentina en donde un árbitro decidió dar por finalizado el primer tiempo en medio de la ejecución de un tiro desde el punto penal que se debía repetir por una ilegalidad en el cobro.

La situación sin precedentes se dio en el partido entre Olimpo vs Douglas Haig, nada menos que en una llave de Play Offs en la promoción del Torneo Federal A y en el que el conjunto afectado caía en el marcador global.

El juego de ida terminó 5-0 en casa del Douglas, razón por la que Olimpo necesitaba de una hazaña y cuando tenía una opción inmejorable para comenzar el descuento, el juez se la quitó de las manos.

Sobre el final de la primera parte, se dio un penal para los dueños de casa que fue pateado por Enzo Coacci, sin embargo, Ezequiel Bacher contuvo el remate tras adelantarse de manera notable, algo que constató el juez de línea que levantó su bandera para advertir al árbitro central.

Sin embargo y para el asombro de todos, el juez optó por no repetir el cobro y decidió enviar al entretiempo en medio de los reclamos de los jugadores locales.

Absurda situación de terminar el primer tiempo con un penal por ejecutar que al árbitro no le importó en una llave en la que Douglas Haig se impuso 5-1 en el global ante Olimpo que logró su único tanto sobre los 57 minutos.