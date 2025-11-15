Un día soñé ser campeón

Por: Emel Alvear Cueto

Aquella noche me fui a la cama recordando junto a mis hijos, todo mi pasado futbolístico. Lo fuí, claro que sí. Hasta que mi madre me puso a elegir, entre el fútbol o los estudios. No me quise complicar, y aquí estoy, gracias a ella, profesional en Comunicación Social y Periodismo. Y de ese corto recorrido con la pelota, le decía a “la banda de los emelitos”, que nunca había quedado campeón. Tarde, me cogió el sueño. Y entre almohadas me quedé rendido. Fue cuando comencé a soñar. Y que locura!!.

Soñé que Junior le ganaba a Nacional, en el último partido de la fase regular. Que Joel Canchimbo venía del banco, y con un golazo, nos daba la victoria. Soñé que Alfredo Arias, en rueda de prensa, hablaba poco y con mucho respeto de sus próximos rivales en el famoso cuadrangular de la muerte. Soñé que Javier Báez discutía con la prensa, y con justa razón. Y ojo, dos días antes de ese partido, todo se cumplió.

Esa misma noche todo fue un cúmulo de emociones a granel. Soñé con el primer partido de “papá Junior” ante el DIM en el Metropolitano. Miércoles por la noche, y 27 mil espectadores en las tribunas del coloso de la Ciudadela 20 de Julio. El onceno rojiblanco dictó cátedra de buen fútbol, pegó primero y con un 2-0 selló su primera victoria en cuadrangulares. Paiva y “Titi”, los héroes. Soñé después con dos partidos extraordinarios fuera de casa. El primero, ante América. “El fofó” del tiburón este año. Partido fuerte, pero bien jugado. Y adivinen qué... Lo empatamos!! En el último minuto el pelao Canchimbo le sacó del bolsillo la victoria a “la mechita”. Vaina linda, carajo!!. Después, de Cali a Medellín. Junior no se devolvió para Barranquilla. Se fue de inmediato para la capital de la montaña, a preparar el partido ante Nacional. Y como mandado de Dios, todo lo planeado, se dio en la cancha. El Atanasio Girardot era una mancha verde. El colorido previo al partido, era impresionante. Pero la banda de Arias, dañó la fiesta. De menos a más, el onceno barranquilero acabó con todo pronóstico en su contra. El parley de muchos se dañó, y Junior derrotó en casa al “verde paisa” dando tremendo golpe de autoridad. Un 1-3 que dejó mudo a todos en Medellín. Chará, Enamorado y Castrillón, los anotadores. Una primera vuelta perfecta. Siete puntos, de nueve posibles, y primer lugar asegurado. Pero lo mejor, en el sueño, vino después.

Soñé con una fiesta “mamonúa” en el Metro. Para devolverle atenciones a Nacional y América. Por seguridad, prohibieron el ingreso de hinchas visitantes. La fiesta fue sólo rojiblanca. Y para resumirlo, de manera fotográfica, instantánea, Junior no fue inferior al reto. Un tremendo equipo que, de manera categórica, pasó por encima del onceno escarlata, y “el rey de copas”. Frente a América, Alfredo Arias acabó con esa paternidad de su rival, y en el partido clave del año, lo derrotó 3×0. Celis, Rivas y Enamorado, estuvieron presentes en el marcador. Y ante Nacional, fue como una final adelantada, de un sólo partido. Cerrado, pero tácticamente bien jugado por ambos equipos. Y otra vez, en la recta final, apareció “Titi” Rodríguez, para sellar la victoria rojiblanca con la mínima diferencia.

Soñé después con un juego por cumplir, sólo de trámite, ante el Medellín en su casa. Ya Junior había asegurado su tiquete a la gran final de forma anticipada con 13 puntos.

Soñé con esa gran final. La soñé hermosa, espectacular, y ante el Deportes Tolima. El Manuel Murillo Toro, y el Roberto Meléndez, se vistieron de gala para ambos partidos. Y saben qué? En mi sueño ví al nuevo campeón del fútbol colombiano. Pero esa parte me la reservo. Esa parte me la reservo para no ser ave de mal agüero. Lo cierto de todo esto es que soñar alimenta el alma.