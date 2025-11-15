Jugadores mexicanos se burlaron de los argentinos tras eliminarlos del Mundial Sub 17

La histórica rivalidad futbolística entre México y Argentina se reavivó con intensidad tras el dramático encuentro de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 en Qatar. El triunfo del “Tri” en la tanda de penales (5-4), luego de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, desató una euforia desbordada en la afición y hasta en los mismos jugadores mexicanos, quienes no tardaron en tomarse una “dulce venganza” por burlas pasadas. Argentina, que había llegado al cruce como la mejor selección de la fase de grupos, cayó ante México, catalogado como uno de los peores clasificados. Este contraste avivó aún más las celebraciones.

El punto culminante de la burla se produjo en el vestuario mexicano. A diferencia de un festejo tradicional, los jugadores de la Selección Sub-17 de México decidieron devolver el “cachetadón” con guante blanco. En un video que rápidamente se hizo viral, el equipo azteca celebró la clasificación cantando y reproduciendo el tema musical de “Qué Bonita Vecindad” de El Chavo del 8. Este gesto no fue casual. Meses atrás, tras la derrota de México ante Argentina en el Mundial Sub-20, fueron los jóvenes argentinos quienes se mofaron del rival utilizando la misma música, un ícono de la televisión mexicana y latinoamericana, como un elemento de burla.

La victoria de los juveniles mexicanos fue celebrada en redes sociales como una de las pocas y muy gratas revanchas deportivas ante el gigante sudamericano. Los aficionados mexicanos inundaron plataformas como X (antes Twitter) con una oleada de memes graciosos que celebraban la eliminación de la “Albiceleste” y resaltaban el contraste de que el peor clasificado venciera al mejor. El héroe de la jornada, el portero Santiago López, quien atajó un penal y anotó el decisivo, se convirtió en el rostro de la burla y la victoria, unificando a una afición que, a menudo crítica con su selección mayor, celebró el triunfo juvenil a lo grande.

La prensa argentina reaccionó con una mezcla de sorpresa e incredulidad ante lo que consideraron un “batacazo”. Medios especializados como el diario Olé titularon con contundencia el fin del “sueño mundialista” y señalaron que el equipo de Diego Placente había perdido “con el peor clasificado”, un claro reflejo de la decepción por el fracaso en la primera fase de eliminación directa. Aunque la cobertura se centró en el análisis deportivo y la “polémica” de uno de los goles, la burla de los mexicanos fue el comentario inevitable que coronó la eliminación, transformando el vestuario mexicano en el escenario de una pequeña, pero ruidosa, venganza histórica.