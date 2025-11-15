Carlos Antonio Vélez pide que la FIFA investigue la trifulca tras la eliminación de Colombia en el Mundial Sub-17

La eliminación de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar quedó rápidamente opacada por el bochornoso episodio que se desató al final del partido contra Francia. El 2-0 que sentenció la clasificación de los europeos pasó a segundo plano luego de que varios jugadores colombianos perdieran el control en los minutos finales y, posteriormente, se desencadenara una confrontación con sus rivales.

Pero lo que más ha llamado la atención no fueron las imágenes de empujones y agresiones reportadas por testigos en el estadio, sino la reacción del periodista Carlos Antonio Vélez, quien exigió públicamente que la FIFA intervenga de inmediato para esclarecer lo ocurrido y evaluar responsabilidades.

Según el comentarista, lo que se vio en la cancha fue “un espectáculo lamentable” que no puede quedar sin sanciones. En su mensaje, Vélez señaló que antes del pitazo final ya había señales de descontrol por parte de la Tricolor, especialmente tras la expulsión de Santiago Londoño, quien protestó de forma desmedida contra el árbitro sin una razón válida.

El periodista fue aún más contundente al advertir que, más allá de la falta de gol y los problemas futbolísticos que llevaron a Colombia a quedar eliminada, ahora se suma un comportamiento que deja al equipo mal parado:

“No me vayan a decir que aparte de la pésima definición y la penosa falta de gol hay que agregarle ahora ser pésimos perdedores”, escribió, cuestionando la actitud de los juveniles en una fase que, para él, debería ser formativa en todos los sentidos.

Vélez insistió en que la FIFA debe realizar una investigación profunda sobre los desmanes y agresiones que estallaron tras el encuentro, subrayando que este tipo de episodios no se pueden normalizar en categorías menores. Además, criticó que un proceso de formación integral termine empañado por reacciones impulsivas que, según su opinión, comprometen la responsabilidad de quienes trabajan con jugadores en edad de desarrollo:

“Ojalá no se agregue otra característica negativa a un proceso de formación integral que debe asumirse con responsabilidad por los formadores, que además deben ser especialistas en ese particular recurso humano”, puntualizó.

Hasta el momento, ni la FIFA ni la Federación Colombiana de Fútbol han emitido un comunicado oficial sobre los hechos, mientras crece el debate sobre el comportamiento de la Selección Sub-17 y las implicaciones que podría tener este incidente para sus jugadores.