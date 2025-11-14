La fecha 20 comenzó con protesta: Jugadores se sentaron tras sonar el pitazo inicial en todos los encuentros

Protesta de los jugadores en la fecha 20 - Foto: captura de pantalla de Win Sports tomada el 13 de noviembre del 2025

La fecha 20 comenzó bastante movida con una protestas de los futbolistas en todos los encuentros que se juegan en simultáneo que tomó por sorpresa a hinchas, periodistas y todos los atentos a los encuentros donde sucedió el particular momento que, tras los pitazos iniciales, dejaron al menos 10 segundos de todos sentados en el suelo o de pie, sin siquiera realizar el saque.

Aunque en algunas de las transmisiones intentaron censurar lo que estaba pasando, hubo algunas otras en las que los comentaristas y narradores siguieron hablando sobre el contexto de la fecha mientras que todo volvía a la normalidad, cosa que hasta ahora no se ha aclarado por parte de la prensa, teniendo en cuenta que antes de los 8 partidos no se dijo nada y que en los dos juegos que se llevaron a cabo antes, no sucedieron este tipo de acciones.

En redes sociales, rápidamente se hizo viral la situación, en especial por las dudas de los hinchas sobre el porqué de esta particular situación que retrasó las emociones para todos, a pesar de que en varios de los encuentros llegaron goles bastante tempraneros que destrabaron el grito de gol en algunas hinchadas.

Por incumplimiento de Dimayor y FCF: las razones de la protesta de los jugadores del FPC

Desde Acolfutpro salieron a explicar los motivos de la protesta de los jugadores del fútbol colombiano en el arranque de la fecha 20 de la Liga Betplay Dimayor 2025-II.

En los ocho juegos simultáneos, los jugadores se quedaron sentados los primeros segundos en todos los estadios, como protesta por incumplimiento de Dimayor y FCF al no firmar el acuerdo laboral.

“Informamos que el acto de protesta pacífica, que todos vieron en directo, en el marco de la fecha 20 de la Liga BetPlay, fue una manifestación de inconformidad de los futbolistas profesionales ante el incumplimiento de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, que el pasado 6 de noviembre decidieron no firmar el acuerdo laboral consensuado desde el 29 de septiembre con ACOLFUTPRO.

El mensaje fue claro: los futbolistas ejercen su derecho fundamental a la protesta y piden que se firme el acuerdo que representa avances concretos en la mejora de sus condiciones laborales. Su firma es un acto mínimo de respeto hacia quienes hacen posible el espectáculo y de respeto hacia el Ministerio del Trabajo, que siempre ha tenido la disposición para mediar en este proceso.