ACOLFUTPRO respondió a la decisión del Ministerio del Trabajo de cancelarles la inscripción al Registro Sindical

La organización que vela por los derechos de los futbolistas en nuestro país, ACOLFUTPRO, recibió una de las peores noticias por parte del Ministerio de Trabajo durante este 14 de noviembre, donde se les notificó de la cancelación de su registro sindical impulsada por la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor.

A pesar de esto, desde el ente decidieron responder con un comunicado oficial donde hablan de que la continuidad de su operación no está en duda a pesar de la “liquidación” que se menciona en la resolución por parte de MinTrabajo. Además de que garantizar que se sigan cumpliendo los derechos de los trabajadores ligados a cada una de las instituciones que habitan en nuestro país:

“Ante la resolución del Ministerio de Trabajo que ordena la cancelación de la inscripción de ACOLFUTPRO en el Registro Sindical, se reitera que dicha decisión no afecta su personería jurídica ni implica la disolución o liquidación de la asociación. La inscripción en el registro sindical constituye un acto de mero trámite encaminado a atender el principio de publicidad, como lo ha señalado la Corte Constitucional. En consecuencia, ACOLFUTPRO mantiene su personería jurídica y legitimidad como asociación profesional, y continuará ejerciendo su objeto social en la defensa de los futbolistas profesionales, hombres y mujeres, en Colombia, labor que ha desarrollado durante más de 21 años.

Asimismo, se recuerda que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical, aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT (que son vinculantes para Colombia), reconoció a ACOLFUTPRO como organización profesional representante de los futbolistas profesionales, dentro del caso 2481 del 2007. Este reconocimiento internacional refuerza su legitimidad y trayectoria en la defensa de los derechos laborales en el fútbol.

La cancelación del registro sindical tampoco constituye impedimento para ACOLFUTPRO ejerza su derecho a la negociación colectiva en representación de los futbolistas profesionales, conforme a los estándares internacionales de la OIT y a los principios constitucionales de libertad sindical y asociación. Seguiremos en nuestra labor en defensa de los derechos de nuestros afiliados y agotando las vías legales y administrativas pertinentes para defender la integridad institucional de la asociación“.