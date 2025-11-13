Números ganadores de las loterías de Valle y Manizales del miércoles 12 de noviembre

La Lotería del Valle y la Lotería de Manizales, son juegos de azar tradicionales colombianos que celebran sus sorteos semanalmente, por lo general los miércoles, y tienen como objetivo principal destinar sus utilidades al sector salud. En esencia, ambas entidades cumplen una función social importante y brindan a sus apostadores la oportunidad de ganar sumas significativas de dinero.

Resultado de la Lotería del Valle del 12 de noviembre

Número ganador: 4292

Serie: 063

Resultado de la Lotería de Manizales del 12 de noviembre

Número ganador: En minutos

Serie: En minutos

Las loterías del Valle y de Manizales funcionan bajo un mecanismo estándar de juegos en Colombia, donde la clave es la compra de un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres cifras. El jugador puede adquirir el billete completo o solo una de sus fracciones, siendo este último un método más económico que reparte el premio de forma proporcional. Ambos sorteos se llevan a cabo una vez por semana, generalmente los días miércoles por la noche, utilizando baloteras electroneumáticas que garantizan la transparencia del proceso al seleccionar aleatoriamente el número ganador y la serie.

El propósito principal del juego es que el número y la serie de tu billete coincidan exactamente con el resultado del sorteo para ganar el Premio Mayor, que es el monto más grande. Sin embargo, estas loterías también ofrecen una amplia estructura de premios secundarios, conocidos como premios secos, que son de menor valor pero que ofrecen más oportunidades de ganar. Adicionalmente, existen premios por aproximaciones, donde el jugador gana si acierta una cantidad menor de cifras del número ganador o su serie, lo que amplía las formas en que un billete puede ser premiado. En resumen, al comprar tu billete estás apostando por el azar de los números mientras que, de forma indirecta, contribuyes con los recursos destinados a la salud pública.