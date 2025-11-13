A las Duchas: Cristiano Ronaldo vio la tarjeta roja por terrible codazo y se fue enfurecido

Cristiano Ronaldo se encuentra viviendo uno de los partidos más complejos en su historia con la Selección de Portugal en la Eliminatoria europea camino a la Copa del Mundo. Tras ir abajo en el marcador por 2 a 0 ante Irlanda en condición de visitante y aplazar la clasificación de su país a la próxima Copa del Mundo, misma que llevan tres partidos posponiendo y que podría terminar en una debacle en caso de no ganar ante Armenia el próximo domingo.

A esto, se le suma que Ronaldo no podrá estar en este juego, pues fue expulsado ante Irlanda tras un inexplicable codazo a uno de sus rivales en medio de una forcejeo producto de, lo que parecía ser una discusión entre ambos. De hecho, tras caer el defensor al piso, CR7 hace el gesto de que está llorando, molestando a los hinchas y quedando retratado antes de que el juez fuera a ver esta jugada al VAR, tomando la decisión de mandarlo a las duchas.

De hecho, tras mostrarle la roja, el delantero se fue haciendo señas a alguien que se encontraba en el banquillo del rival, mostrando una fuerte molestia y con actitud retadora tras lo acontecido, aún más sabiendo que se perderá el juego definitivo y donde los portugueses deberán ganar o ganar en caso de asegurar el primer lugar y de al menos mejorar su candidatura para la cita mundialista.