¿Vuelve al FPC? Radamel Falcao García se encuentra en Bogotá para importante encuentro

Uno de los jugadores más importantes que ha pisado el Fútbol Profesional Colombiano en los últimos años y que vistió la camiseta de Millonarios fue el delantero colombiano Radamel Falcao García. Desde mitad de año del 2024 hasta la mitad del 2025, el atacante marcó varios goles y estuvo cerca de jugar una final con el equipo de sus amores, sin poder dejar huella en la liga y quedando como agente libre.

Desde entonces, no se ha tenido mucha información sobre lo que será el futuro para Radamel, en caso de retirarse o de conseguir otra institución, eso sí, lejos de nuestro país, teniendo en cuenta que su último recuerdo fue una rueda de prensa desafortunada y una sanción que, por tiempos, ya la cumplió, pero que lo cohíben de pensar en retornar a ‘Millos’ o a cualquier otra institución interesada.

Eso sí, el ‘Tigre’ volvió a Bogotá en las últimas horas de sorpresa, según una historia que subió desde un exclusivo sector de la ciudad a su cuenta de Instagram. Aunque esta generó múltiples especulaciones, Caracol dio a conocer que se trata de un compromiso en su agenda correspondiente a una charla o encuentro que tuvo lugar este 12 de noviembre al norte de la ciudad.

Más allá de esto, se espera que a finales de este año o principios del siguiente se confirme si el jugador decide seguir en pie con su carrera como futbolista o si oficialmente le pondrá fin a la misma y se dedicará a sus demás negocios y familia, misma que también lo motivó a partir de nuestro país en busca de una mejor calidad de vida para todos.