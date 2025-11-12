Millonarios habría hecho oferta al Once Caldas para comprar a una de sus estrellas

Uno de los equipos con mayor movimiento en el año ha sido Millonarios que, con la cantidad de salidas y contrataciones que ha habido, además del notorio declive en lo deportivo, el revolcón que se espera para el 2026 es descomunal, partiendo desde la oferta que se reportó hoy desde el periodismo por parte del club a una de las máximas estrellas del Once Caldas y que se convertiría en el flamante refuerzo de cara a la próxima temporada.

Se trata de Matero García, futbolista que se ha convertido en un viejo deseo para la directiva teniendo en cuenta que se ha declarado hincha de la institución y que en el Once caldas es el bastión principal del medio campo. Su buen presente le ha traído interés de equipos de Brasil y de otros grandes del país, pero dándole prioridad a la escuadra bogotana, donde confían en poder tenerlo de cara al 2026 y que contribuya en la zona de recuperación, uno de los huecos grandes en el plantel actual de Hernán Torres.

La noticia fue dada por el periodista Pipe Sierra, especialista en el medio de los traspasos en el FPC, quien hace varias horas reveló esta inesperada noticia: "Exclusiva: #Millonarios envió una oferta hoy a #OnceCaldas para comprar el 50% de Mateo García (27). El mediocampista es prioridad para el conjunto ‘embajador’ El ‘blanco blanco’ responderá con una contraoferta en los próximos días“.

Se espera que en los próximos días se confirme si el elenco albo aceptó esta oferta, contraofertó o si, por el contrario, decidieron rechazarla y negociar con otros clubes, o retener al futbolista, que forma parte de los planes del Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera.