Jueves de definir algunos posibles clasificados a la Copa del Mundo

Se siguen resolviendo los cupos a la Copa del Mundo y en esta primera tanda de la fecha FIFA varios países podrían tener ya certificada su participación, especialmente selecciones europeas, donde hay algunos candidatos más claros que en otras partes del mundo como CONCACAF o África.

En Europa se juega la penúltima jornada para definir los cupos directos

Con un total de 8 partidos, el viejo continente nos alegra este jueves teniendo juegos estelares con varias selecciones comprometidas directamente con asegurarse el cupo directo y otras por poder colarse al repechaje. En primer lugar, la ya clasificada Inglaterra (única hasta el momento del continente) se juega un partidazo contra Serbia, que se encuentra tercera a solo un punto de Albania, quienes visitan a Andorra y que tienen el panorama mucho más accesible.

Noruega podría ser una de las que de una vez por todas certifique su clasificación después de décadas de ausencia, de la mano de futbolistas como Erling Haaland, Sorloth o el lesionado Odegaard, quienes podrían tener una cita importante el próximo mes de junio en Norteamérica en caso de ganarle a Estonia y que Italia no gane. Por su parte, la Azzurra deberá intentar aplastar a Moldavia para que los noruegos no se le vayan ni en puntos, ni en diferencia de gol, y jugar su última carta en la última jornada para evitar el repechaje.

Portugal deberá sumar al menos un punto para poder certificar su participación en la próxima Copa del Mundo y la tarea parece sencilla, pues el rival será Irlanda, que no ha tenido una buena eliminatoria, pero que aún está viva intentando alcanzar a Hungría, quienes tienen que hacer lo propio contra Armenia y luchar por meterse al repechaje para poder volver a la máxima competencia.

Francia recibe a Ucrania en busca de una victoria que los certifique en la próxima cita mundialista de una vez por todas, quedando a seis del mismo rival, quienes son sus perseguidores más cercanos, y bajando el martillo al grupo, donde Islandia buscará ganarle a Azerbaiyán para poder igualar a Ucrania en puntos y dejar todo servido para la última jornada.

En África se juegan la ida de una semifinal por el cupo al Mundial

Nigeria vs. Gabón y Camerún vs. República Democrática del Congo son los dos enfrentamientos africanos donde los cuatro países buscarán dejar fuera a su rival y encarta el duelo final que otorgue un cupo a alguno de estos países. Por ahora y en el papel, Nigeria y Camerún son las grandes favoritas a acceder al juego definitivo, pero como siempre, nada está escrito.

Centroamérica tiene todo mucho más apretado

Surinam y Panamá se pelean la punta de su grupo con la sombra de Guatemala y El Salvador bastante cerca. Aunque en esta fecha no habrá definido un clasificado, sí podremos tener un adelanto de lo que será la resolución de este grupo. Por otro lado, Trinidad y Tobago, Jamaica y Curazao se pelean la entrada al Mundial, con una distancia corta, pero que dándose los resultados, los jamaiquinos son los únicos con opciones reales de sentenciar el grupo en esta fecha.

Por último, Honduras, Costa Rica y Haití viven una situación similar a la del grupo anterior, dejando al rezagado Nicaragua, última y prácticamente sin posibilidades de emplear al menos un segundo puesto. En este caso, los hondureños son los favoritos a quedarse con este grupo y con su nueva asistencia a otra Copa del Mundo.