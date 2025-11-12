“Hay que ser muy bobo para eso”, Pipe Sierra le respondió a Eduardo Méndez tras el comunicado de Independiente Santa Fe

Una de las peleas dentro del Fútbol Profesional Colombiano más recientes es la que se está dando entre Independiente Santa Fe, encabezados por su presidente, Eduardo Méndez, y algunos periodistas deportivos, en especial el comunicador Pipe Sierra, a través de redes sociales. Allí, surgió la disputa por la filtración de la supuesta llegada del entrenador César Farías al equipo cardenal, misma que se habría caído por la reacción de hinchas y futbolistas.

Ante esto, en horas de la mañana Pipe Sierra, junto a otro periodista de Win Sports llamado Juan José Mantilla dieron a conocer que los mismos integrantes del plantel habrían solicitado la no llegada del venezolano a la institución, cosa que cayó bastante mal dentro del club que a las pocas horas emitió un comunicado señalando con nombres propios a ambos comunicadores por esta información y alegando la presentación de pruebas con respecto a esta información.

Ante esto, el periodista no tardó en dejar una respuesta bastante contundente ante la situación, no solo al equipo, también a su presidente: "¿Presidente Méndez (porque sé que usted es el que manda a hacer el patético comunicado) quiere que le envíe los chats con los jugadores contándome en confianza las conversaciones sobre Farías? Hay que de muy bobo para eso. Dirija a Santa Fe como el equipo serio que es y no como una tienda de barrio. PD: Me pide desmentir que la hinchada o los jugadores no pueden ejercer presión en la toma de decisiones, pero nada sobre Farías (confirmando que usted quería traer un DT por lo barato y no por lo deportivo)“.

Con esto, decenas de personas han manifestado su apoyo, por un lado, para el comunicador por haber dado la información y haber atacado a Méndez, y por otro, a la institución por no permitir que algunos comunicadores adelanten información antes de hacerse oficial, aunque no se sabe aún quién tiene la razón.