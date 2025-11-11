¿Lo arruinó o lo mejoró? Messi se coló en video romántico de una pareja en Barcelona

Lionel Messi se coló en el video que grababan un par de novios en las calles de Barcelona, en una inesperada aparición que se ha viralizado en las últimas horas de cuenta de la visita del jugador argentino a la ciudad en la que vivó por tantos años.

Cuando todo parecía una escena cotidiana, en segundo plano apareció caminando Messi, lo que generó que el video se volviera viral en redes sociales.

Lionel Messi sorprende a pareja que grababa su paseo romántico

El video, que rápidamente se difundió en TikTok e Instagram, muestra a un joven entregando flores a su pareja frente a la cámara. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el gesto romántico, sino la presencia del jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, que cruzó tranquilamente detrás de ellos, vestido de manera informal y sin su guardaespaldas visible.

Inmediatamente la reacción de los usuarios no se hizo esperar, quienes mostraron su asombro por la escena que vivió la pareja.

Lionel Messi visita el Camp Nou

El argentino, Lionel Messi estuvo en la ciudad de Barcelona, esto para realizar una breve visita a las instalaciones de club de sus amores el FC Barcelona; Messi no había regresado al club desde su polémica salida en 2021.

Su presencia en el Camp Nou también causó sorpresa, ya que no existió un anuncio previo a la aparición del argentino en el estadio.

Además, este hecho ilusionó a los aficionados del Barcelona, quienes esperan que se realice una justa despedida a uno de los jugadores que hizo historia en el club.

Y por si fuera poco, el propio Messi encendió las esperanzas al declarar que le gustaría regresar al equipo.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, expresó el argentino.