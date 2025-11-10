“Se puede dar”, Miguel Ángel Borja suena para un equipo grande del FPC

Miguel Ángel Borja tendría decantada su salida de River Plate, equipo en donde perdió el rol de titular bajo la dirección técnica de Marcelo ‘El Muñeco’ Gallardo’, y este lunes se conoció que el entorno del jugador ha estado en charlas con dos equipos respecto a su futuro, entre ellos, se maneja la opción de llegar a un grande del FPC, puntualmente América de Cali.

Lo anterior, fue confirmado por Óscar Arturo Martan, presidente de Internacional de Palmira, además de cercano a Juan Pablo Pachón, representante del futbolista. Precisamente, aprovechando esa cercanía con el entorno del jugador, en entrevista con el espacio Zona Libre de Humo, le consultaron sobre esa posibilidad.

Ante esto, Martán reconoció saber de acercamientos, además que Borja tiene todo muy adelantado con un equipo de México, pero que si el equipo ‘Escarlata’ iguala esos números, podría sellarse su regreso al fútbol de nuestro país.

Ante la pregunta, Martán respondió: “Todo es posible. Hoy se estuvo hablando y él tiene unos números a los que quiere que se le lleguen. Hay algo muy adelantado con un club grande de México, están próximos a intercambiar documentos, pero si América de Cali le llega a esos números, creo yo que se va para América”.

“Entiendo que hay algún tipo de comunicación y están en esa parte vinculatoria, porque lo de México está muy adelantado. Él está buscando unos años de buena competencia, que, si acá se le puede dar, genial. Él tiene sus pretensiones, que, si América le llega a eso, se puede dar”, añadió.

Eso sí, fue sensato al decir que el tema “Depende de muchas variables, ojalá se hable bien y sea lo mejor para las partes (...) El pedido es importante y el club de México está dispuesto. América deberá hacer sus cuentas para ver si lo iguala”.

Por ahora, solo asoma una posibilidad, pero sí queda claro que ya hay consultas de parte de América de Cali sobre la opción de hacerse a los servicios de Miguel Ángel Borja y todo pasará por las cifras que manejen.