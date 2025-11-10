Juan Fernando Quintero tuvo picante cruce con periodista tras perder el clásico contra Boca, “hay que respetar un poco”

Uno de los partidos más atractivos de la jornada fue el superclásico de Argentina entre Boca Juniors y River Plate. Allí, aunque muchos esperaban un juego bastante parejo y que diera un espectáculo bastante grande, pero al parecer los únicos que pudieron disfrutar, aparte de los neutrales, fueron los aficionados xeneizes, quienes vieron a su club pasarle por encima al rival y terminar con un 2 a 0 a favor que pudo ser mucho peor.

Como se ha hecho costumbre, la cuota colombiana nunca falta en estos importantes juegos, esta vez por cuenta de los millonarios que formaron a Kevin Castaño desde el inicio, y en la segunda parte ingresaron Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, que poco pudieron hacer para evitar la catástrofe. Con esto muchas críticas cayeron sobre los cafeteros, trasladándose incluso a zona mixta, donde el 10 fue bombardeado a preguntas y tuvo un picante cruce con un periodista.

Y es que Quintero reconoció a un periodista que puso en duda que los jugadores le den la mano al entrenador y que le estén haciendo el cajón, por lo que se desató a la hora de responder: “Es tu percepción, si yo le digo a tu jefe como trabajas tú, que dice... Parece que no eres profesional, discúlpame, te respondo, cada quien tiene su percepción, se respeta, nadie pone en duda nunca su actitud como ser humano. Esas cosas que pasan o las preguntas, siempre está el morbo, hay que respetar un poco”.