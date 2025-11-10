Entrenador de Águilas Doradas dejó en evidencia a uno de sus jugadores por error contra Nacional

Uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Liga BetPlay se dio entre Atlético Nacional y Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, en el marco del ‘Día del hincha verdolaga’, que se había convertido en una maldición para el club, pero que en esta oportunidad si pudieron alcanzar los tres puntos y se quedaron con un importante porcentaje de lo que puede ser el punto invisible para cuadrangulares.

Allí, a pesar de los incesantes intentos de la visita por poder tener un buen partido y hacerle frente a uno de los clubes más goleadores y arrolladores del campeonato, terminaron cediendo con algunos errores bastante infantiles que terminaron costando goles y hasta el fallo de un penal. Eso sí, para el entrenador Jhonatan Risueño mucha de la responsabilidad total recayó en el defensor central Harrison Mancilla, a quien expuso en rueda de prensa de una forma bastante peculiar y que generó molestia entre algunas personas.

“El rival le regalamos el gol, es un regalo que un futbolista profesional de este nivel no puede cometer. Ya le ha pasado varias veces, le pasó en Santa Marta con un penal, le paso hoy dos veces tanto el gol como en el penalti de la segunda parte... En la segunda parte, nada más empezar el primer minuto mismo jugador, otro fallo, ya había regalado el primer gol y hace el penalti del segundo gol”, fueron las palabras del estratega que tuvo pocos reparos para dejar bastante mal parado a su jugador, quien cometió los fallos que él mencionó.