Millonarios jugaría un ‘partido de azules’ contra un equipo grande de Norteamérica

Uno de los equipos que peor semestre consumó fue Millonarios, que, a pesar de darle salida a David González de su banquillo, no pudo enderezar el camino y terminó eliminado de liga y copa de manera prematura de la mano de Hernán Torres. A espera de jugar su último encuentro del año ante Boyacá Chicó, surgió la opción de que, desde ya, se jueguen un amistoso internacional que ayude a determinar qué jugadores podrían seguir siendo parte del plantel de cara al 2026.

Y es que como varios periodistas a través de redes sociales han mencionado, Cruz Azul de México habría buscado a Millonarios para poder consumar un amistoso en San José, California, antes del comienzo de la liguilla en el campeonato mexicano. Allí podría ser la última vez en el año que los aficionados embajadores puedan ver a su equipo y, como es de esperarse, los hinchas que residen en Estados Unidos podrían ver al club en vivo.

Se espera que, en caso de hacerse oficial, el mismo equipo se encargue de comunicarlo a sus hinchas y que igualmente se comience a planear la pretemporada para el 2026. Por ahora, dentro del club la expectativa es grande con respecto a los rumores que han surgido sobre una posible limpieza del plantel y en especial la liberación de cupos extranjeros ante el interés del cuerpo técnico en traer a más internacionales.