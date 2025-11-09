Malas noticias para Colombia: Kevin Mier sufrió fractura de tibia luego de recibir una entrada criminal en México

Una de las promesas más grandes del fútbol colombiano desde hace varios años es el portero surgido en Atlético Nacional, Kevin Mier. El actual titular del Cruz Azul y sucesor de Camilo Vargas en la Selección Colombia para muchos, venía teniendo una temporada destacable hasta el juego de la noche del 8 de noviembre, donde recibió una entrada criminal que lo hará perderse varios meses de competencia por una fractura de tibia.

En medio del cruce entre Cruz Azul y Pumas, se dio un intento de despeje del colombiano en su área siendo presionado por el jugador rival Carrasquilla, quien se lanzó en una barrida temeraria con los taches arriba impactando de lleno en la pierna del golero, quien sufrió el impacto en su tibia y salió lesionado a la espera de los exámenes médicos que se dieron hoy y que, lamentablemente, confirmaron lo peor.

Según varios periodistas, siendo el primero de ellos Julián Capera, el informe médico arrojó la fractura de tibia que sufrió Mier y que lo dejarían fuera de las canchas, al menos, por 5 meses, a la espera de que se defina si hay la necesidad de intervención quirúrgica ante el no desplazamiento del hueso, o si, por el contrario, se requiere la operación y se alarga el proceso de recuperación.

Se espera por ahora el comunicado oficial por parte del equipo, mismos que, según se ha rumorado, buscarán la inhabilidad de Carrasquilla tras esta dura entrada que termina dejando al plantel con una dolorosa baja que no solo los preocupa para este año, también para casi la mitad del 2026 y en especial para la Selección Colombia, donde confiaban en él para la Copa del Mundo, pero que la expectativa se posa sobre su posible recuperación o no.