Jugador que pertenece a Atlético Nacional dio pistas de un posible fichaje por el Bucaramanga

Uno de los partidos que nos ha dejado este fin de semana en el Fútbol Profesional Colombiano fue la victoria de Atlético Bucaramanga sobre La Equidad en el estadio Américo Montanini. Allí, a pesar del resultado adverso, el mejor futbolista de la escuadra bogotana fue Kevin Parra, quien pertenece a Atlético Nacional y que podría estar próximo a terminar su cesión en el elenco ‘asegurador’.

De hecho, tras el pitazo final, en plena zona mixta, el deportista dio una pista clave sobre lo que puede ser su futuro deportivo a pesar de su particular situación lejos del equipo de sus amores y mismo que parece no tener a Parra en sus planes, en especial por la sobrepoblación de delanteros que hay en la plantilla y el posible retorno de otros atacantes que están cedidos y que han dejado números mucho mejores como el caso de Asprilla en la B y de Aristizabal en Fortaleza.

Quizás pensando en esto y sabiendo que es de los mejores jugadores de La Equidad, el jugador decidió ofrecerse en ‘bandeja de plata’ al mismísimo Bucaramanga después de haber perdido ante ellos. Tras contestar algunas preguntas, antes de marcharse, Parra soltó la siguiente frase: “El próximo año vengo para acá”, dando a entender que el siguiente paso en su carrera es irse a la ciudad bonita.

Eso sí, primero deberán arreglarse las cosas entre clubes, terminar su cesión en Bogotá, volver a presentarse en Medellín y, en caso de que esto sea cierto, firmar su paso al Bucaramanga que al parecer ya tiene un porcentaje de su atención en el 2026 a pesar de estar peleando el liderato y de tener la ilusión viva de llegar a una nueva final y conseguir el segundo título en su historia.