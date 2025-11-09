Edwin Cardona cumplió 200 partidos, marcó, lloró e hizo especial dedicatoria a su perrito

Uno de los jugadores más importantes en la plantilla de Atlético Nacional desde que se consumó su regreso ha sido Edwin Cardona. El volante creativo lleva siendo el eje central del juego verdolaga y el conector que ha servido para conseguir decenas de anotaciones en sus diferentes roles como goleador y asistidor, más allá de que por momentos sus discordias con la hinchada han pesado mucho más que su aporte.

Eso sí, recientemente se han sanado heridas y el futbolista se encuentra en un momento brillante, en especial en la recta final del todos contra todos y la actual semifinal que están jugando contra América de Cali, esperando cerrar el año nuevamente con los dos trofeos en las vitrinas y quedando en la historia del equipo como el gestor de otra copa nueva en su cuenta personal.

Eso sí, no son días fáciles para Cardona más allá de su nivel, pues hace apenas unos días sufrió una dolorosa pérdida familiar. Se trata de su mascota, un perrito llamado Chewin que falleció tras 15 años con el futbolista y que parece haberlo dejado devastado, pues en el juego contra Águilas Doradas a pesar de ser su juego 200 con el equipo, haber anotado de penal e ir ganando el compromiso, en la celebración fue inevitable para él contener las lágrimas y dedicarle el tanto al animal.

Sin duda este se convirtió en uno de los momentos más tiernos en la carrera del jugador, a pesar del dolor, y en una de esas historias que generan bastante conexión con el hincha, quienes al ver que sería reemplazado el jugador, lo bañaron en aplausos para demostrarle su cariño y apoyo.