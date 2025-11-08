Periodista aseguró que equipos de Portugal y Bélgica vendrían a ojear a un jugador del Deportes Tolima

Uno de los equipos que goza de mejor presente deportivo dentro de nuestro país ha sido el Tolima. Con el pasar de los encuentros, el poder encontrar un estilo de juego definido que les permita pelear por los primeros lugares del campeonato se ha convertido en el bálsamo que los aficionados del elenco ‘pijao’ necesitaban para volver a ilusionarse con el club de cara a las finales de este 2025.

Esto mismo ha hecho que varios de sus futbolistas brillen de forma inesperada, como es el caso del joven futbolista Mauricio González, que se ha convertido en uno de los referentes del ataque y que, desde que surgió, no ha parado de sumar buenos números, partidos llamativos y un par de pretendientes que ya estarían comenzando a mover fichas para verlo más de cerca y tener su nombre en las carpetas de ojeadores de algunos elencos.

"Mauricio González (21) será observado en cuadrangulares finales por emisarios de un equipo de Portugal y uno de Bélgica, que viajarán a Colombia ante la imposibilidad de seguirlo por Wyscout. En la fase regular acumula cuatro goles y dos asistencias con Deportes Tolima“, fue la información que dio el periodista Julián Capera sobre los clubes que podrían entrar en la puja por contar con los derechos del atacante colombiano, que estaría cerca de dar el salto al viejo continente.

En caso de darse este movimiento, podría representar una cifra histórica para la institución y un crecimiento en su carrera que, a la larga, puede representar una buena valía para la Selección Colombia con un buen desarrollo de su en su camino dentro de lo profesional.