Fredy Montero marcó el gol del año con una hermosa chilena en el fútbol de Colombia

Fredy Montero se marcó el gol del año en el fútbol colombiano con una autentica joya al definir de manera acrobática y sellar una hermosa chilena en el campeonato de ascenso de nuestro país en el duelo ante Patriotas.

La anotación se dio en el partido de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, que terminó igualado a dos goles en el estadio La Independencia de Tunja.

El cuadro local lo ganaba por 2-0 y parecía ir de largo, sin embargo, en el minuto 55, el experimentado atacante recibió el balón dentro del área, lo controló con su pierna derecha para elevarlo y luego definió de chilena: golazo!

