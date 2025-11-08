Encuesta del CIES habría revelado qué equipos del mundo han jugado más partidos en el año: Hay tres colombianos en el top 10

Según un estudio realizado por el CIES, se logró dar con los equipos que más partidos han jugado en el año, con varias sorpresas que dejan a algunos equipos del Fútbol Profesional Colombiano involucrados, como lo son América de Cali, Atlético Nacional y Once Caldas. Además de ellos, dentro del top 10 figuran 7 equipos brasileños que dan a entender la cantidad de juegos a los que se exponen en estos dos países.

El primer colombiano en aparecer aquí es Nacional, que ocupa la segunda casilla del ranking con 76 partidos jugados y a solo 4 del primero que es Bahía de Brasil. De tercero, cuarto, quinto y sexto aparecen Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro y Palmeiras en ese orden, con una diferencia bastante corta entre ellos.

Ya en la séptima casilla aparece América con 73 juegos, empatado con Palmeiras y mostrando que, a pesar de no tener un gran año en términos generales, su aparición en Copa Sudamericana y presencia en todos los torneos de Colombia hasta fases finales les dio la chance de haber disputado tantos encuentros.

Tras ellos se encuentra Once Caldas, que fue el equipo que más lejos llegó en un torneo internacional de nuestro país, pero que peor remate de año está teniendo, dejando una vez más a sus hinchas con las ganas de alzar una copa después de más de una década sin poder tener una alegría así.

Por último, aparecen los brasileños Botafogo y Corinthians, que han disputado 72 y 70 juegos respectivamente, siendo los últimos que conforman el top 10 de elencos con más juegos a nivel mundial.