“Se burlan de los futbolistas”, FCF y Dimayor se negaron a firmar acuerdo laboral

La Acolfutpro (Asociación de Futbolistas Colombianos) denunció en la noche de este jueves que tanto la Federación Colombiana de Fútbol como la Dimayor, se negaron a firmar el acuerdo laboral que estaba pactado desde el mes pasado con la mediación del Ministerio del Trabajo.

Al respecto, la agremiación señaló: “FCF Y LA DIMAYOR SE BURLAN DEL MINISTRO DEL TRABAJO, ANTONIO SANGUINO, Y DE LOS FUTBOLISTAS PROFESIONALES De forma sorpresiva e injustificable comunicaron su decisión de no firmar el acuerdo laboral consensuado desde el 29 de septiembre pasado, presentando excusas que solo buscan dilatar, una vez más, el cumplimiento de lo pactado”.

Este jueves 6 de noviembre, los representantes de ACOLFUTPRO asistieron puntualmente a la convocatoria realizada por el Ministro del Trabajo, señor Antonio Sanguino, con el propósito de formalizar la firma del acuerdo laboral consensuado con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol en la sesión del pasado 29 de septiembre de 2025.

Sin embargo, a dicha sesión solo acudieron el señor Andrés Tamayo, secretario general de la FCF, y la señora Lorena Novoa, secretaria general de la Dimayor, quienes, de forma sorpresiva e injustificable, comunicaron su decisión de no firmar el documento acordado, presentando excusas que solo buscan dilatar, una vez más, el cumplimiento de lo pactado.

Este acto no solo constituye una violación a la Constitución y a la legislación laboral colombiana. Es una afrenta directa a los futbolistas profesionales, hombres y mujeres, y una burla inaceptable al Ministro Sanguino, y a todos los funcionarios de esa cartera, quienes han actuado como garantes institucionales de este proceso, en el marco de los convenios internacionales ratificados por Colombia.

La buena fe del Ministerio y de los futbolistas ha sido asaltada. La confianza construida con esfuerzo ha sido traicionada por quienes, una vez más, le dan la espalda al diálogo social y a los principios básicos de respeto y legalidad.

Desde ACOLFUTPRO reiteramos con firmeza nuestro compromiso inquebrantable con la construcción de un fútbol profesional justo, transparente y respetuoso de los derechos laborales. No claudicaremos. Y en ese propósito seguiremos con nuestras acciones administrativas, judiciales, nacionales e internacionales para garantizar que los futbolistas sean reconocidos como lo que son: trabajadores con voz, dignidad y derechos".