Sebastián Villa se consagró en Argentina y le dedicó parte de su triunfo a Miguel Ángel Russo

Uno de los logros más grandes en la carrera de Sebastián Villa lo obtuvo en las últimas horas ganando la final de la Copa de Argentina con Independiente de Rivadavia ante Argentinos Juniors desde el punto penal. De hecho, el colombiano marcó el cobro definitivo, teniendo en cuenta que no es solo el capitán, también el máximo referente y su bastión de ataque, que suele hacer apariciones en momentos cruciales como este.

A pesar de que su pasado en Boca Juniors lo llegó a alejar de las canchas y lo mantuvo en el ojo del huracán de muchos periodistas y fanáticos del fútbol argentino, su resurgir en este modesto club ha dado una nueva oportunidad justo en el momento más álgido de su carrera, atrayendo la atención de equipos gigantes del continente y de algunos grandes de nuestro país, quienes difícilmente entrarán en la pelea por el sueldo del futbolista y el precio que podrían pedir los argentinos dueños de su pase.

Más allá de esto, el jugador sigue enfocado en su club y en la Copa Libertadores del 2026, misma que jugarán por primera vez de la mano del delantero, quien tras su obtención, se mostró sensible y agradecido, incluso con aquellos que ya no están entre nosotros. Y es que tras levantar el trofeo, en medio de una entrevista, Villa le dedicó parte de su triunfo a Miguel Ángel Russo, quien fue uno de sus grandes consejeros durante su estadía en Argentina.

“Al profe Russo, que en paz descanse, que siempre me dio muchos consejos de seguir adelante, de tener perseverancia a pesar de los problemas, yo creo que hoy soy un resiliente”, fueron las palabras del atacante colombiano que brilló en este encuentro definitivo.