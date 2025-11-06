Periodista deportivo fue víctima de reprochable robo en Bogotá: terminó en el hospital

La seguridad en Bogotá continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, ante el incremento de robos y hechos de violencia en diferentes zonas de la ciudad. A través de redes sociales, cada vez más personas utilizan estos espacios para visibilizar sus casos y alertar a la comunidad. Uno de los más recientes fue el del periodista deportivo Nicolás Cadena, quien relató que fue víctima de un robo durante el fin de semana.

Cadena, reconocido en plataformas digitales por sus análisis deportivos y transmisiones, compartió un mensaje en el que expresó su frustración, tristeza y percepción sobre la situación actual de la capital.

“Quienes me conocen saben que soy uno de los fieles defensores de Bogotá. Pero es imposible defender lo indefendible. Es una pena y una lástima en lo que han convertido a la capital de la República. No hay seguridad de nada, ni nadie. Por más sitio o persona que sea”, escribió.

Asimismo, el periodista describió cómo el hecho lo afectó no solo en lo material, sino en su bienestar emocional:

“Fui víctima de un robo este fin de semana y es increíble cómo te cambia la percepción de la vida, cosas, lugares, emociones, física y mentalmente.”

Su mensaje finalizó con una advertencia a sus seguidores y un llamado a la empatía: “Tengan cuidado y buena vibra siempre, porque los buenos siempre seremos más”.

La denuncia de Cadena se suma a la de otros ciudadanos que han señalado sentirse desprotegidos, lo que ha reavivado el debate sobre la efectividad de las medidas de seguridad en la ciudad y la necesidad de acciones más contundentes para garantizar la tranquilidad en el espacio público.