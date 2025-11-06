La fecha 19 de la Liga BetPlay será la víspera de una definición de película para acceder a los 8

La Fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 es el epílogo de la fase “Todos contra Todos”. Esta jornada definirá prácticamente los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales y la posible ubicación final de los ocho clasificados. El factor más importante es que todos los partidos con implicaciones directas en la clasificación se jugarán en horarios unificados el sábado y domingo, lo que aumenta el suspenso.

Tres emocionantes juegos en la jornada de viernes

El telón se levanta el viernes con partidos donde los clasificados buscan posición y los eliminados, la dignidad. A las 2:30 p.m., Millonarios F.C. visita a Envigado F.C. Millonarios, casi eliminado, necesita sumar tres puntos para intentar acercarse a los 8. Envigado, que ha tenido una campaña discreta, buscará despedirse de su afición con un resultado positivo en casa antes de caer a segunda división.

Posteriormente, a las 4:30 p.m., se vivirá un choque de alto voltaje en el Eje Cafetero: Deportivo Pereira recibe al Deportivo Independiente Medellín. El DIM pelea mano a mano por el liderato de la tabla, lo que le daría una ventaja significativa en el sorteo de cuadrangulares. El Pereira, sin presión de clasificación, juega a ser el juez de la jornada, complicando la vida de su rival y con la crisis económica encima.

El cierre del viernes (6:30 p.m.) será en Ibagué, donde el Deportes Tolima se mide ante Llaneros F.C. Los “pijaos”, con su fortaleza histórica en casa, buscarán afianzarse entre los cuatro primeros. La solidez defensiva del Tolima, sumada a la efectividad de sus atacantes, los convierte en amplios favoritos frente a Llaneros, que buscará asegurar su cupo en cuadrangulares por primera vez en la historia.

El sábado crecen las emociones para los cuadrangulares

El sábado se intensifica el drama. A las 3:10 p.m., Fortaleza C.E.I.F. recibe a un presionado Junior F.C. El equipo barranquillero tiene el deber de ganar para asegurar matemáticamente su lugar en los cuadrangulares, evitando depender de otros resultados. Fortaleza, por su parte, no será un rival fácil, teniendo la obligación de salir a ganar para intentar pelear por el unto invisible.

El gran partido de la tarde es el duelo antioqueño de Atlético Nacional vs. Águilas Doradas. Nacional, con figuras emergentes en el medio campo como Juan Rengifo, quiere demostrar que está listo para el título, mientras que Águilas, una de las revelaciones del torneo, quiere mantenerse de lleno en la pelea por las semifinales.

Cerrando a las 7:30 p.m., Atlético Bucaramanga, que ha tenido una de sus mejores campañas recientes, recibe a La Equidad. Bucaramanga busca los tres puntos para asegurar su punto invisible. La Equidad, por su parte, se despide de un semestre donde su principal reto fue la consistencia.

El cierre de la fecha se dará el domingo con algunos partidazos

La jornada de domingo comienza a la 2:00 p.m. con Once Caldas vs. Deportivo Pasto. Once Caldas necesita los puntos para intentar acercarse a los ocho. Pasto, ya sin opciones, intentará cerrar con dignidad un triste campeonato con bastantes inconvenientes financieros.

A las 5:20 p.m., hay un foco de atención total sobre el Pascual Guerrero, donde América de Cali recibe a Unión Magdalena. América necesita urgentemente la victoria para mantenerse vivo en liga y evitar la eliminación. La presión de su afición será un factor clave ante un Unión que ya está descendido.

Finalmente, a las 7:30 p.m., se disputan los últimos partidos, destacando el Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali. Santa Fe está en la cuerda floja y necesita ganar sí o sí para ingresar al selecto grupo de los ocho. En el mismo horario, Alianza F.C. vs. Boyacá Chicó también se juegan lo suyo, Alianza para intentar distanciarse de sus perseguidores por su cupo en cuadrangulares y Chicó para tratar de alejarse ne el descenso para el 2026.