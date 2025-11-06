Jhon Arias y Kevin Mier fueron nominados al once ideal de los premios The Best

Sobre el medio día de este jueves 6 de noviembre, la FIFA dio a conocer los nombres nominados a los premios The Best en cada posición, entrenadores, técnicos y también futbolistas que podrían hacer parte del once ideal que podrán votar las personas a nivel mundial donde figuran dos colombianos en la lista.

El primer en aparecer es el habilidoso volante con pasado en Fluminense, presente en el Wolverhampton de Inglaterra y una de las piezas fundamentales de la Selección Colombia, Jhon Arias. Luego de haberse convertido en el mejor jugador del continente, ganar todo con su club en Brasil y por fin cumplir el sueño de jugar en Europa, consiguió este importante reconocimiento que le da la opción de sentarse en la misma mesa de los mejores del mundo.

En desarrollo...