Carlos Darwin Quintero ya tendría acuerdo verbal con equipo grande del FPC

Uno de los jugadores más importantes del Fútbol Profesional Colombiano durante los últimos años es el delantero Carlos Darwin Quintero, quien se ha desempeñado como parte de la columna vertebral que comprende a la plantilla del Deportivo Pereira. En medio de la crisis económica del equipo, su nombre ha sido uno de los que más ha sonado entre medios de comunicación e hinchas, quienes ya dan por hecho su partida, teniendo en cuenta que termina contrato el próximo diciembre.

Gracias a su talento y aporte dentro del terreno de juego, han sido varios los elencos grandes e importantes del país que han puesto sus ojos en él. Millonarios, Junior y América de Cali dieron los más mencionados desde hace días, pero el periodista Carlos Antonio Vélez dio información que parece haber aclarado por completo el futuro del veterano futbolista.

Se trata de Independiente Santa Fe, club que habría llegado a un acuerdo con el jugador para comenzar a conformar una plantilla competitiva de cara a la Copa Libertadores del 2026. “En Santa Fe pasó que Carlos Darwin Quintero, el mismo anunciado por Junior y Millonarios, llegó a un acuerdo verbal con Eduardo Méndez antenoche y quedaron por solicitud del empresario del jugador, que santa fe le mandaba por escrito el acuerdo económico al que había llegado”, afirmó Vélez en Palabras Mayores.

Además de eso, afirmó que el futbolista tomará la decisión sobre su futuro durante el jueves 6 de noviembre, teniendo en cuenta que hay varios equipos sobre la mesa a los cuales interesa y podría llegar si así lo quisiera.