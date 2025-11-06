Calendario del fútbol en 2026: Inicio y cierre del Mundial, final de Champions y Libertadores

El fútbol se mantiene como uno de los principales entretenimientos a nivel mundial, por lo que año tras año suele paralizar el globo terráqueo con algún o algunos eventos importantes que atraen la atención de millones de personas. Para el año 2026 habrá más novedades de lo normal, pues la presencia de la Copa Mundial de la FIFA ya marca uno de los hechos que mayor cantidad de espectadores va a reunir durante poco más de un mes.

¿Cuándo será la inauguración del Mundial 2026?

El 11 de junio será el esperado partido inaugural en el estadio Azteca de México, a la espera de que el sorteo defina qué selecciones van a cada grupo y cuáles de ellas podrían hacer parte del arranque de una nueva cita mundialista que contará con más países y que seguro brindara emoción a todo el año 2026 en la previa, el transcurso y lo que cae tras definir al nuevo campeón mundial.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa del Mundo?

El domingo 19 de julio del 2026, tras más de 100 partidos, se le dará fin a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con los dos mejores países del campeonato y donde se dará una nueva edición del evento deportivo más visto a nivel mundial, donde millones de personas se reúnen alrededor de una pantalla para ver al que será por cuatro años el mejor combinado nacional del planeta.

¿Cuándo será la final de la UEFA Champions League 2026?

Budapest será testigo de la gran final de la Champions League del 2026, que se llevará a cabo el sábado 30 de mayo, tal como se ha estipulado por la UEFA y dando paso al Mundial, que obliga a que este tipo de partidos definitivos de las competiciones de clubes más importantes del mundo se vean mucho más acelerados de lo que estamos acostumbrados.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

La final de la Copa Libertadores del 2026 se llevará a cabo el 28 de noviembre a falta de confirmación oficial, sin embargo, siguiendo la línea de decisiones que ha tenido la CONMEBOL en los últimos años. Se espera que comenzando el 2026 se haga oficial la sede del partido definitivo.