Periodista compartió video de Egan Bernal donde da la noticia de que le robaron costosa bicicleta

Uno de los ciclistas más importantes en la historia de nuestro país es Egan Bernal, quien se ha coronado como campeón del Tour de Francia y que ha dejado en lo más alto el nombre de nuestro país a nivel mundial con su sorprendente nivel y superación ante adversidades que ha atravesado a lo largo de su carrera.

Justamente uno de estos reveses le acaba de pasar y lo tendría bastante preocupado, pues a través de un vídeo que no se difundió en sus redes sociales, pero que sí fue compartido por el periodista de Caracol Radio, Diego Rueda, dio a conocer el robo de una de sus bicicletas más preciadas con la que, aparentemente, habría ganado el ya mencionado Tour y que costaría una millonada por la cantidad de tecnología detrás de su fabricación, además de su obvio valor emocional y simbólico.

“Les tengo que comunicar algo, mi bicicleta desapareció. Estamos mirando cámaras, averiguando que fue lo que paso, así que ojalá esto se pueda esclarecer rápidamente, de igual forma les iremos contando a ver que pasa, estén pendientes”, fue lo que dijo el escarabajo en la filmación que compartió el periodista en sus redes sociales, demostrando su preocupación y revelando dos fragmentos de las cámaras de seguridad donde habría quedado registrado el hurto.