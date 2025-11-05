Inteligencia Artificial aplicada a la medición del patrocinio deportivo podría cambiar el negocio del deporte

Una IA analiza el impacto de las marcas que patrocinan al equipo de fútbol Talleres de Córdoba

En un entorno donde el deporte se ha convertido en un poderoso vehículo de comunicación, el mercadeo deportivo ha evolucionado más allá de la visibilidad de marca en estadios y camisetas. Hoy, las marcas exigen métricas precisas que justifiquen sus inversiones, mientras los organizadores de eventos buscan herramientas que les permitan demostrar el valor real de sus espacios publicitarios. La industria demanda soluciones tecnológicas que transformen el patrocinio en una estrategia medible, trazable y rentable.

En este contexto, la empresa española Camaleonic Analytics ha anunciado su llegada al mercado colombiano gracias a una alianza estratégica con Innovation Media Service (IMS), agencia con amplia experiencia en el entorno deportivo y mediático del país. Esta colaboración permitirá ofrecer en Colombia una tecnología basada en inteligencia artificial que mide con precisión el retorno de inversión (ROI) de las marcas en eventos deportivos y culturales.

Camaleonic ya trabaja con ligas y equipos en Chile, Perú y México, así como con patrocinadores y broadcasters europeos de alto perfil como Fórmula 1, MotoGP y la UCI. Su solución analiza el impacto del patrocinio en televisión, redes sociales, medios digitales y escenarios físicos, generando informes detallados con valor económico, audiencias, visibilidad de marca y benchmarking competitivo.

“Colombia es un país con una actividad deportiva vibrante y en crecimiento. Gracias a esta alianza podremos ofrecer a organizadores de eventos, federaciones deportivas, equipos de fútbol, marcas y medios; una herramienta única para optimizar y justificar sus inversiones en patrocinio”, afirma Gerard Esteban Forch, fundador de Camaleonic Analytics.

Desde IMS, Oscar Bogotá, su gerente, destaca el valor diferencial de esta alianza: “Con Camaleonic, traemos a Colombia una tecnología probada que permitirá profesionalizar aún más el sector, con métricas claras, trazables y adaptadas a las necesidades del mercado local”.

La expansión a Colombia forma parte de la estrategia de internacionalización de Camaleonic, que prevé anunciar nuevas alianzas en Latinoamérica en los próximos meses. La consigna es clara: no más conjeturas. En el nuevo juego del patrocinio, medir el impacto económico es la clave.