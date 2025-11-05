Eduardo Luis se cansó de narrar goles y ahora le narra ventas a una compañía de telefonía

Uno de los narradores más reconocidos de nuestro país y que cuenta con un gran número de seguidores es el antioqueño Eduardo Luis López. Por su particular estilo, canciones, apodos y costumbres a la hora de narrar el Fútbol Profesional Colombiano y a la Selección nacional en Win Sports y RCN, muchos se han identificado con él, a tal punto de haber hecho narraciones fuera de lo común, como una venta en una compañía de telefonía.

Y es que en las últimas horas, en medio de una transmisión oficial de uno de los programas de Win Sports, se dio una curiosa escena pagada por la empresa Tigo, quienes pidieron que el programa hiciera presencia en una de sus sucursales de la mano del relator. Allí, en medio de clientes y vendedores, se dio la narración del ‘Toxi’ a uno de los procesos de compra de una mujer que estaba justo en ese lugar, siendo uno de los momentos más particulares de Eduardo Luis.

Momentos como este se asemejan bastante a otros como la narración al gol del árbitro Carlos Ortega en el Atanasio Girardot, donde en medio de una noche lluviosa el narrador aprovechó la prueba que hacían los jueces al estado del terreno de juego para divertir a la audiencia de esta manera.

Entre primo y primo: familiares de periodista protagonizaron curiosa escena frente a las cámaras de RCN

Una escena bastante curiosa y que ha generado muchas risas protagonizó un periodista del Canal RCN, que se encontró en pleno estadio Atanasio Girardot, con dos de sus primos, hinchas de Atlético Nacional y ellos terminaron como entrevistados. Esto fue a la salida del juego de ida de la semifinal de la Copa Betplay 2025, en la que el cuadro antioqueño se impuso 4-1 ante América de Cali.

A la salida de los espectadores, el periodista Julián Vásquez, que compartió la escena, se encontraba entrevistando al público y aprovechó para darle los segundos de fama a uno de sus primos que acudió al partido. Sin embargo, en medio de esto, apareció otro de sus primos que se coló en la escena e interrumpió al entrevistado, protagonizando un curioso momento en el que los tres dejaron en evidencia su parentesco. “Solo Vásquez”, soltaron en medio de las risas y sellando la entrevista con un abrazo familiar entre los 3 hombres.