Así lucirá el nuevo Atanasio Girardot: Sería el más grande y moderno de Colombia

Una de las noticias más sorprendentes de este miércoles 5 de noviembre fue el anuncio de la remodelación que tendrá el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Allí, se construirá sobre la estructura existente un nuevo anillo de sillas que aumentará alrededor de 15.000 espectadores, convirtiéndolo en el escenario de mayor capacidad en nuestro país. Asimismo, tendrá una nueva cubierta que promete tener techadas todas las tribunas, mitigando una de las afectaciones más grandes del estadio actual, las goteras de la poca parte que cuenta con tejado.

Asimismo, se hará el cambio total de iluminarias para poder dar un mejor espectáculo y visibilidad tanto a los asistentes como a quienes vean los partidos por televisión. La acústica del escenario promete mejorar sustancialmente, así como la tecnología que permitirá tener uno de los escenarios más modernos de todo el continente, mismas promesas que se hicieron en Bogotá con el estadio El Campín.

Por otro lado, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó que las obras comenzarán en junio del 2026 y que en caso de cumplir los tiempos de entrega, podría entrar en servicio a principios del 2028, por lo cual los dos equipos de la ciudad que ocupan el estadio, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, desde ya empezarán la búsqueda de un nuevo recinto donde jugar sus encuentros de local en gran parte del tiempo que tome esta remodelación.

Para los antioqueños, esta obra puede representar un avance bastante grande en la mejoría del deporte en la ciudad y en la realización de eventos masivos, aparte de los partidos, como conciertos, festivales o incluso finales de torneos de fútbol y otros deportes.