La Selección Colombia empató en su debut de la Copa Mundial Sub 17 contra Alemania

La Selección Colombia Masculina Sub-17 inició su participación en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2025 con un empate 1-1 frente a Alemania, el vigente campeón del mundo en la categoría. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo G, se celebró el martes 4 de noviembre en el estadio Aspire Zone Pitch de Rayán, Catar, y dejó una muestra de tenacidad por parte del conjunto colombiano.

El partido comenzó con un suceso inesperado y adverso para la ‘Tricolor’. Apenas se habían transcurrido 15 segundos del pitido inicial cuando Alemania logró inaugurar el marcador. Una rápida acción ofensiva por la banda derecha, capitalizada por el jugador Toni Langsteiner, finalizó con el balón en la red colombiana. Este tempranero gol, resultado de una secuencia rápida que sorprendió a la defensa, puso a los dirigidos por Fredy Hurtado en desventaja mínima (1-0) desde los primeros instantes.

A pesar del duro golpe inicial, la Selección Colombia Sub-17 demostró compostura. El equipo tardó algunos minutos en asentarse en el campo y contrarrestar la dinámica impuesta por el rival, pero progresivamente empezó a tomar el control del balón y a establecer una presencia más firme en el campo rival. Hubo aproximaciones de peligro, particularmente por el costado derecho, donde la participación de Criss Macías fue notable, generando acciones que buscaron la paridad. Sin embargo, la organización defensiva alemana contuvo los intentos, y el marcador se mantuvo 1-0 a favor de los europeos al finalizar el primer tiempo.

Para la etapa complementaria, Colombia salió con una actitud renovada. El cuerpo técnico realizó ajustes tácticos y, con el ingreso posterior de jugadores como Didier Henao y Ángel Mora, se logró refrescar el mediocampo, permitiendo al equipo adelantar sus líneas y ejercer una presión más alta sobre la salida de Alemania. Esta insistencia y la búsqueda constante del empate dieron su fruto en el minuto 57.

El gol de la igualdad llegó tras una acción en la que la defensa alemana intentó despejar un ataque colombiano. El balón rechazado cayó en el borde del área, donde Juan José Cataño, quien ya había sido amonestado en el primer tiempo, estuvo atento para cazar el rebote. Con un remate de primera intención y potencia, Cataño venció la resistencia del portero alemán Trippel, estableciendo el empate 1-1. El tanto fue revisado y posteriormente convalidado por el VAR.

Tras el empate, el partido se abrió, con Colombia manteniendo la iniciativa en varios pasajes y buscando tomar la ventaja. Sin embargo, Alemania, actual campeona, reaccionó en el tramo final del encuentro, ejerciendo una presión importante en búsqueda del gol de la victoria. La defensa colombiana y el arquero Jorman Mendoza fueron claves en este periodo para evitar que el marcador se modificara. De hecho, en los minutos finales, una salida fallida de Mendoza casi resulta en un autogol, pero el poste salvó la portería colombiana, manteniendo la paridad.

El encuentro finalizó con el empate 1-1, otorgando a Colombia un valioso punto en su debut mundialista. Este resultado se considera significativo, ya que fue obtenido ante la selección campeona vigente y tras reponerse de un gol tempranero.

El Grupo G, que además de Colombia y Alemania incluye a Corea del Norte y El Salvador, vio a Corea del Norte imponerse 5-0 ante El Salvador en el otro partido de la jornada. El próximo desafío para la Selección Colombia Sub-17 será contra El Salvador el viernes 7 de noviembre, y cerrarán la fase de grupos contra Corea del Norte el lunes 10 de noviembre.