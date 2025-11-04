Jugador del Junior de Barranquilla estaría en el radar de un equipo bogotano y otro antioqueño

Uno de los equipos más parejos del semestre actual ha sido el Junior de Barranquilla, mismo que se ha mantenido en la pelea por el liderato del campeonato y conseguir el anhelado punto invisible. A pesar de esto, los hinchas siguen sin estar muy convencidos de lo que pueden lograr con este plantel, teniendo en cuenta que Alfredo Arias también ha tenido un par de salidas en falso, sobre todo, en condición de local cediendo puntos que se daban por sentados.

Eso sí, estando vivos en la liga, en el equipo ya hay miras hacia lo que será el 2026, en especial por la conformación de la plantilla donde varios nombres importantes podrían dar un salto a otro equipo no solo de nuestro país, sino a nivel internacional también. Uno de los que más ha estado en boca de todos aquellos que especulan sobre salidas del ‘Tiburón’ es el volante central Didier Moreno, quien lleva gran parte de su carrera en la institución y que estarían pensando en no renovar su contrato.

Tras esto, el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, dio a conocer que hay un equipo de Bogotá y otro de Antioquia que siguen de cerca la situación del volante para poder hacer una propuesta en el futuro y asegurar su presencia dentro de sus proyectos. A pesar de que no se dan nombres, ya muchos especulan teniendo en cuenta las instituciones que presentan vacíos dentro de sus plantillas en esta posición y que andan requiriendo a un hombre de experiencia y llegada como lo es Moreno.